FDP-Fraktionschef Dürr will 'Signal der Mitte' für Bundeswehr

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat vor der Entscheidung des Bundestages über das 100-Milliarden-Paket für die Ausrüstung der Bundeswehr um breite Unterstützung geworben. "Der heutige Tag markiert eine Wende in der deutschen Verteidigungspolitik. Ein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben", sagte Dürr am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Es müsse die Chance genutzt werden, um aus der Bundeswehr eine der modernsten Armeen der Welt zu machen. Dürr unterstrich: "Die demokratische Mitte des Bundestags sendet heute ein wichtiges Signal an unsere Soldatinnen und Soldaten, indem sie das Sondervermögen im Grundgesetz verankert."/cn/DP/mis