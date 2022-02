FDP-Fraktionschef für Überprüfung geltender Kontaktbeschränkungen

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über mögliche Corona-Lockerungen hat sich FDP-Fraktionschef Christian Dürr dafür ausgesprochen, auch die derzeit bestehenden Kontaktbeschränkungen zu überprüfen. Da könne man großzügiger sein, sagte Dürr am Donnerstag im Sender "Welt". "Denn ich bin sicher, dass die Menschen mittlerweile sehr verantwortungsvoll mit dieser Pandemie umgehen. Also wenn da mehr möglich ist, dann sollte das auch beschlossen werden."

Nach den geltenden Bund-Länder-Beschlüssen dürfen sich momentan maximal zehn Personen privat treffen, auch wenn sie geimpft sind. Man müsse jetzt darüber diskutieren, ob diese Regelung noch zeitgemäß sei, sagte Dürr. "Oder eben 2G im Einzelhandel, das scheint mir auch nicht mehr zeitgemäß zu sein, vor dem Hintergrund, dass wir glücklicherweise keine Gesundheitskrise, also keine Krise der Intensivstationen derzeit erleben."/jr/DP/eas