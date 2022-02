FDP-Fraktionsvize Köhler: Taxonomie-Entscheidung zu Gas ist richtig

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Lukas Köhler begrüßt die Entscheidung der EU zur Einstufung von Gaskraftwerken als nachhaltige Investition. "Die Einstufung von Gas als Brückentechnologie in der Taxonomie ist grundsätzlich die richtige Entscheidung, um ehrgeizigen Klimaschutz mit einer sicheren Energieversorgung zu verbinden", sagte Köhler am Mittwoch. "Ohne massive Investitionen in neue Gaskraftwerke wäre der Kohleausstieg in Deutschland nicht nur 2030, sondern auch weit darüber hinaus völlig unrealistisch", bekräftigte der FDP-Politiker.

Die sogenannte Taxonomie der EU ist eine Art Kompass für nachhaltige Finanzen. Sie soll Bürger und Anleger dazu bringen, in klimafreundliche Technologien zu investieren. An diesem Mittwoch hat die EU-Kommission einen umstrittenen Rechtsakt angenommen, der vorsieht Gas- und Atomkraftwerke in diese Taxonomie aufzunehmen und sie folglich unter bestimmten Voraussetzungen als nachhaltig einzustufen. In dem nun angenommenen Rechtsakt sind einige Änderungen zum ursprünglichen Entwurf enthalten. Unter anderem wurden die Auflagen für Gaskraftwerke gelockert.

Der Rechtsakt sieht jetzt vor, dass Investitionen in neue Gaskraftwerke bis 2030 als nachhaltig gelten, wenn sie unter anderem schmutzigere Kraftwerke ersetzen und bis 2035 komplett mit klimafreundlicheren Gasen wie Wasserstoff betrieben werden. Im ursprünglichen Entwurf war die Beimischung von klimafreundlichen Gasen schon ab 2026 vorgeschrieben. Das bedeutet, dass Gaskraftwerke nun unter Umständen länger höhere Anteile an verschmutzendem Erdgas nutzen können. Insbesondere Deutschland hatte sich für flexiblere Regelungen für Gaskraftwerke eingesetzt.

Die Grenzwerte für neue Gaskraftwerke seien "weiterhin sehr ambitioniert", erklärte FDP-Politiker Köhler dazu. Dass die zuvor geplanten Vorgaben zur Beimischung von Wasserstoff nun weggefallen seien, sei "ein wichtiger Erfolg der FDP-Fraktion, die sich in der Ampel-Koalition für eine entsprechende Positionierung der Bundesregierung eingesetzt hatte"./faa/DP/stk