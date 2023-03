FDP-Fraktionsvize Kuhle kritisiert Streit in Ampel-Koalition

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Fortsetzung des Koalitionsausschusses hat FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle den Streit in der Ampel-Koalition kritisiert. "Was ich nicht gut finde, ist, wenn man die Zusammenarbeit in der Koalition grundsätzlich infrage stellt. Das sollten wir alle uns auch an die eigene Nase fassen, einschließlich der FDP", sagte er am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Diese Koalition werde weiterbestehen und Deutschland gut regieren, sagte er.

Alle drei Parteien versuchten, ihr eigenes Profil in der Koalition zu erhalten, sagte Kuhle. "Wenn SPD, Grüne und FDP miteinander koalieren, dann bedeutet das nicht, dass man fusioniert, sondern dann bedeutet das, dass man projektbezogen in einigen Bereichen zusammenarbeitet."

An diesem Dienstag sollen die Verhandlungen von SPD, Grünen und FDP fortgesetzt werden. Sie waren am Montag nach rund 19 Stunden unterbrochen worden.

Mit Blick auf die weiteren Verhandlungen sagte der Fraktionsvize: "Also um 15.00 Uhr beginnen die Fraktionssitzungen immer hier in Berlin, an einem Dienstag in einer Sitzungswoche. Und ich fände es gut, wenn dann berichtet werden könnte, was im Koalitionsausschuss beraten wird." Seine Prognose: "Bis in den frühen Nachmittag hinein sind wir fertig."/lfo/DP/mis