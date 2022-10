FDP-Generalsekretär: FDP-Stimme muss in Ampel deutlicher werden

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl in Niedersachsen will sich die FDP in der Ampel-Koalition im Bund noch stärker profilieren. "Die Rolle und die Stimme der FDP in dieser Koalition muss künftig noch deutlicher erkennbar sein als bisher", betonte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Sonntag in der "Berliner Runde" der ARD.

Die Ampel-Koalition müsse reden, der Umgang miteinander gehe so nicht weiter. Konkret nannte Djir-Sarai den Streit um die Schuldenbremse. "Eine Koalition wird nicht funktionieren, wenn zwei Partner permanent Ideen entwickeln, wie man noch mehr Geld und noch mehr Geld ausgeben kann und andere sich permanent mit der Frage beschäftigen müssen, wie man das Ganze organisiert und finanziert", betonte er. "Das wird beispielsweise aus meiner Sicht so nicht mehr funktionieren." Die FDP habe nach wie vor "große Probleme mit dieser Koalition"./tam/DP/he