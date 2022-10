FDP-Politiker Köhler: Gaspreis-Vorschläge schnell umsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionsvizechef Lukas Köhler hat eine rasche Umsetzung der Vorschläge der Expertenkommission zu Wärme und Gas gefordert. "Im Spannungsfeld zwischen der dringend notwendigen Entlastung einerseits und dem Aufrechterhalten der unverzichtbaren Einsparanreize ist es den Mitgliedern der Kommission gelungen, eine Gaspreisbremse zu erarbeiten, die beide Facetten gleichermaßen berücksichtigt und außerdem schnell wirksam ist", sagte Köhler, der beratendes Mitglied der Kommission ist, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Nun ist die Politik gefordert, die Vorschläge rasch umzusetzen, so dass die Unterstützung noch in diesem Jahr ankommt." Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP werde umgehend den Gesetzgebungsprozess starten.

Die Vorsitzenden der Expertenkommission übergaben am Montag ihren Vorschlag an Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie die dpa aus Kommissionskreisen erfuhr, sieht der Vorschlag ein Stufenmodell vor./hrz/DP/nas