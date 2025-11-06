thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
06.11.2025 12:07:38
FDP sieht EU-Schutzzölle für Stahl kritisch
BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor dem "Stahlgipfel" hat sich FDP-Chef Christian Dürr kritisch zu möglichen EU-Schutzzöllen für die Stahlindustrie geäußert. "Es ist ein Trugschluss, Jobs in der Industrie durch Abschottung sichern zu können", sagte Dürr der Deutschen Presse-Agentur. "Gut bezahlte Industriearbeitsplätze - und damit die wirtschaftliche Existenz von Hunderttausenden Familien - sichern wir nur, wenn wir den Standort Deutschland endlich attraktiver machen und nicht immer teurer."
Wenn Unternehmen vorgeschrieben werden solle, welchen Stahl sie verbauen dürften, erinnere das eher an planwirtschaftliche Ideen als an die soziale Marktwirtschaft, sagte Dürr mit Blick auf "grünen Stahl" weiter.
Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die heimische Stahlindustrie mit deutlich höheren Zöllen vor billiger Konkurrenz aus Ländern wie China zu schützen. In einem Papier von Bundesländern, darunter die CDU-geführten Länder Nordrhein-Westfalen und Sachsen, zum "Stahlgipfel" bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an diesem Donnerstag ist von einem "wirksamen Strafzoll" die Rede.
Dürr kritisierte, dass nun auch aus der CDU offen über Markteingriffe und Zölle nachgedacht werde. Deutschland könne nur ein modernes Industrieland bleiben, wenn endlich mutige Reformen für weniger Bürokratie, günstigere Energie und eine echte Entlastung auf den Weg gebracht werden./hoe/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen
|07:08
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|07:08
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|33,91
|4,66%
|Salzgitter
|28,12
|4,07%
|thyssenkrupp AG
|9,25
|2,21%