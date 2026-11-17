Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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17.11.2026 11:01:44
Fearing Chinese Rivals, U.S. Biotech Adopts a New Norm: Share Nothing
Concerns that well-funded Chinese companies will swoop in to grab new ideas for their own drug development are shaping an industry unaccustomed to such secrecy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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