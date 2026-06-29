RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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29.06.2026 07:25:42
Fears energy bill rise mean people 'surviving rather than living'
People in a Lancashire town say they "don't know where the money will come from" if bills go up.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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