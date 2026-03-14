14.03.2026 10:01:58

Fears of ‘Cockroaches’ in the Private Credit Market

Wall Street figures are turning to colorful metaphors, including invoking the hated insect, to express caution about the $3 trillion risky-lending market.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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