Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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29.09.2026 11:04:00

Feature gekillt: Die Apple Watch ist kein Walkie-Talkie mehr

Walkie-Talkie-Feature wie es dereinst aussah

Mit watchOS 27 kommen einige Änderungen auf die Computeruhren. Eine offenbar eher selten genutzte Funktion wurde nun gänzlich gestrichen. Sie war praktisch.

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Apple Inc. 296,90 -0,30% Apple Inc.

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