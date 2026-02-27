ATX

5 701,70
-61,91
-1,07 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Monats-Ranking 27.02.2026 18:12:00

Februar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Februar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Das sind die Tops und Flops im ATX im Februar 2026.

So performten die ATX-Werte im Februar 2026:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Bildquelle: Per Bengtsson / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Indizes in diesem Artikel

    ATX 5 701,70 -1,07%

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    18:14 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
    18:12 Februar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
    17:24 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
    25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
    24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
    Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen