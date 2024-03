Februar-Arbeitslosigkeit - Fast 3.000 Jobsuchende mehr am Bau

Ende Februar 2024 sind 50.934 Beschäftigte im Bausektor beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos oder in Schulung vorgemerkt gewesen, um 2.998 Personen mehr als im Vorjahr (plus 6,3 Prozent). Gleichzeitig ist die Zahl der offenen Stellen seit den Sommermonaten 2022 rückläufig. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ist im Jänner 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent auf rund 245.000 gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 20 Prozent.

"Die Entwicklung in der Bauwirtschaft ist derzeit wenig erfreulich. (...) Umso erfreulicher ist es, dass die Bundesregierung vor wenigen Tagen das Konjunkturpaket 'Wohnraum und Bauoffensive' präsentiert hat, das finanzielle Entlastung für die Bauwirtschaft bringen wird", so AMS-Chef Johannes Kopf.

Nach Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 stieg die Arbeitslosigkeit im Bau stark an, erst im November 2021 sank der Bestand an arbeitslos vorgemerkten Personen wieder unter das Vorkrisenniveau von 2019. Nach den teils deutlichen Rückgängen im Jahr 2022 lagen die Arbeitslosenzahlen im Jahresverlauf 2023 sowie im Jänner und Februar 2024 durchwegs über den Vorjahreswerten, rechnete heute das Arbeitsmarktservice vor.

In der Baubranche dominieren Kleinstunternehmen, die Beschäftigten sind vor allem im Hochbau und in der Installation von Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen tätig. Rund 40.00 Unternehmen sind in der Bauwirtschaft tätig, 83 Prozent haben bis zu neun Beschäftigte. In den Sektor fallen unter anderem die Branchen Bau von Gebäuden, Elektroinstallation, Gas-, Wasser-, Heizungs- und Lüftungs- und Klimaanlageninstallation, Dachdeckerei und Zimmerei sowie Straßenbau.

stf/kre

WEB http://www.ams.at