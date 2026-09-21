21.09.2026 06:00:11

Fed and BoE step up scrutiny of bank exposure to trading firms after Jane Street loss

Regulators intensify questioning of prime brokers after blow-up at AI-focused hedge fund Situational AwarenessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Dem ATX könnte zum Auftakt eine leichte Erholung bevor stehen. Der DAX dürfte sich zum Auftakt etwas stabilisieren. Die Aktienmärkte in Asien zeigen mehrheitlich Gewinne.
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