Fed auf Straffungskurs: Darum könnte Warshs Zinspolitik doch nicht schädlich für den Bullenmarkt sein

Die Märkte rechnen wieder mit höheren US-Zinsen. Doch ausgerechnet dieser Kurs könnte Aktien nicht zwangsläufig belasten.

• Markt sieht unter dem neuen Fed-Chef steigende Zinsen inzwischen wieder als realistisches Szenario• Historisch betrachtet haben Zinserhöhungen laufende Bullenmärkte nicht automatisch beendet• Treiber der aktuellen Rally bleibt wohl vor allem der KI-Hype

Mit Kevin Warsh an der Spitze der US-Notenbank verändert sich laut MarketWatch vor allem die Kommunikation der Federal Reserve. Während frühere Fed-Chefs den Märkten über Jahre hinweg mit klarer "Forward Guidance" Orientierung gaben, setze Warsh bewusst auf Zurückhaltung.

So soll künftig stärker der Markt selbst Signale über Inflation, Wachstum und Zinsentwicklung liefern. Warsh wolle die Rolle der Notenbank als permanenter Taktgeber reduzieren. Der zentrale Gedanke dahinter: Schon die Möglichkeit weiterer Leitzinserhöhungen könne disziplinierend auf Inflationserwartungen wirken - auch ohne unmittelbaren Schritt.

Zinserhöhungen sind nicht automatisch schlecht für Aktien

Die Grundannahme vieler Investoren lautet: höhere Zinsen belasten Aktien. Doch genau diese Logik stellt MarketWatch infrage. So würden frühere Zinszyklen zeigen, dass Aktienmärkte auch in Phasen steigender Leitzinsen weiter zulegen konnten. Seit Anfang der 1990er Jahre sei der S&P 500 in vier der fünf vergangenen Zinserhöhungsphasen gestiegen.

Entscheidend ist also weniger der Zinsschritt selbst als die wirtschaftliche Verfassung, in der dieser stattfindet. Solange Unternehmen wachsen, Gewinne liefern und die Konjunktur stabil bleibt, müssen höhere Finanzierungskosten nicht zwangsläufig zum Belastungsfaktor werden.

KI bleibt der dominante Kurstreiber

Derzeit stützte vor allem der Boom rund um Künstliche Intelligenz die großen US-Indizes. Der S&P 500, der Dow Jones und der NASDAQ werden davon auf Rekordstände getrieben.

Diese Entwicklung zeigt, dass der Markt derzeit nicht primär auf Zinssenkungen angewiesen ist. Vielmehr speist sich die Dynamik aus Investitionen, Erwartungen und Kapitalströmen im Technologiesektor.

Auf der anderen Seite birgt diese Abhängigkeit aber auch Risiken: Sollte die Bewertung im KI-Sektor unter Druck geraten, könnten Konsum und Unternehmensausgaben empfindlich reagieren.

Inflation bleibt das zentrale Risiko

Die Inflationsentwicklung dürfte der entscheidende Faktor für den weiteren Kurs der Fed sein. Der Iran-Krieg hat die Teuerung in den USA zuletzt erstmals seit drei Jahren über die Marke von vier Prozent getrieben. Im Mai sind die Verbraucherpreise nach Angaben des Arbeitsministeriums im Jahresvergleich um 4,2 Prozent gestiegen. Warsh machte angesichts dessen deutlich, dass Zinserhöhungen weiter auf dem Tisch liegen, falls die Preisentwicklung nicht nachhaltig zurückgeht.

Ein zusätzlicher Risikofaktor sind externe Preistreiber wie die Ölpreise. Diese könnten den Inflationsdruck erneut erhöhen und die Notenbank zu einem restriktiveren Kurs zwingen.

Was das für Anleger bedeutet

Für Investoren ergibt sich daraus ein klarer Befund: Höhere Zinsen sind unter Warsh kein automatischer Belastungsfaktor für Aktien. Entscheidend bleibt, ob das wirtschaftliche Umfeld stark genug ist, um diesen Kurs zu tragen.

Anleger sollten somit vor allem drei Faktoren im Blick behalten: Inflationsdaten, Unternehmensgewinne und die Stabilität des KI-getriebenen Wachstums. Wer investiert ist, muss seine Strategie nicht grundsätzlich ändern - sollte aber die Abhängigkeit des Marktes von wenigen Wachstumstreibern kritisch beobachten.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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