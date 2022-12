Fed-Bankenaufseher: US-Notenbank diskutiert Änderung der Kapitalregeln für Geldhäuser

Damit könnten unerwarteten Stressszenarien besser Rechnung getragen werden, sagte Fed-Bankenaufseher Michael Barr am Donnerstag in einer Rede am American Enterprise Institute. Die Fed könnte für die Verschuldungsquote strengere Maßstäbe anlegen. Aufsichtsbehörden könnten unerwartete Schocks nicht vorhersagen. Die Geschichte habe gezeigt, wie hoch die Kosten für die Gesellschaft ausfallen könnten, wenn das Kapital der Banken nicht angemessen sei. Deshalb sei es dringend geboten, die Regulierung im Bankensektor zu ordnen.

Washington (Reuters)