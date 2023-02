Fed/Bowman zeigt sich enttäuscht von Januar-Inflationsdaten

Von Greg Robb

NEW YORK (Dow Jones)--Fed-Gouverneurin Michelle Bowman äußerte sich am Freitag enttäuscht über die US-Inflationsdaten für Januar und erklärte, die US-Notenbank müsse die Zinsen weiter anheben, um die "viel zu hohe" Inflation zu senken.

"Ich glaube nicht, dass wir das sehen, was wir sehen sollten, insbesondere bei der Inflation", sagte Bowman in einer moderierten Diskussion auf einer Konferenz der Tennessee Bankers Association in Nashville. Die Inflationsdaten im Januar "stimmen nicht mit einer konsistent niedrigen Inflation überein", sagte sie.

Bowman stimmt als Mitglied des Fed-Boards immer bei den Sitzungen des Offenmarktausschuss (FOMC) ab.

Auf die Frage, was sie sehen müsste, um mit den Inflationsaussichten zufrieden zu sein, antwortete Bowman: "einen beständigen Rückgang der Inflation". Ende vergangenen Jahres habe es so ausgesehen, als ob sich dieser Trend abzeichnete, aber die Daten vom Januar hätten dem einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Neben der Inflation deutet auch der überraschende Anstieg der Beschäftigtenzahlen im Januar auf eine starke Wirtschaft hin, sagte Bowman. "Ich sehe keine Abschwächung der Wirtschaft." Die Fed müsse die Zinssätze weiter anheben, bis sie ausreichend restriktiv seien, so Bowman.

