Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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10.05.2026 02:00:00
Fed Chair Jerome Powell Just Broke 75 Years of Precedent With a Move That's Likely to Frustrate President Trump. How Will This Impact the Stock Market?
Jerome Powell's term as chair of the Federal Reserve's Board of Governors ends on May 15. However, Powell plans to remain on the board for an indefinite period.Powell is eligible to do so because his term on the board of governors officially ends in early 2028. The move breaks 75 years of precedent, in which the Fed chair vacates their position on the board when their time as chair ends.The move has also likely frustrated President Donald Trump, who has not hidden his disdain for Powell. Could Powell's unprecedented move impact the stock market?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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