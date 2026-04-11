True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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11.04.2026 12:36:00
Fed Chair Jerome Powell's 6-Word Warning to Wall Street Still Holds True More Than 6 Months Later
Over the last century, no other asset class has come particularly close to rivaling stocks in annualized returns. While bonds, commodities, and real estate have all increased in value, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have outpaced them all.But just because stocks outperform over extended timelines, it doesn't mean they're without periods of heightened volatility and declines.At any given time, several catalysts threaten to pull the rug out from beneath investors. While many of these concerns eventually fade without issue, some turn into bona fide problems for Wall Street. One historical concern, raised last year by Federal Reserve Chair Jerome Powell, foreshadows big-time trouble for stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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