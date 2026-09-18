Fed Chair Kevin Warsh Raises Interest Rates for the First Time in Over 3 Years. These AI Stocks Will Benefit

Interest rates are back on the rise. On Sept. 16, the Federal Reserve voted unanimously to hike the federal funds rate by 0.25%. Markets fell the day the rate hike was announced.

"In a set of quarterly projections, the Fed also signaled that its rate-setting committee expects to further raise rates later this year," CBS reports. For now, however, no rate changes are expected in 2027.

In many ways, the rate increase is not surprising. "For more than five years, inflation has been running above target," Fed Chairman Kevin Warsh stressed. "So our predominant focus is on the price stability side of our mandate. The plain fact is that inflation is too high, and has been for too long."

Continue reading