Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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13.11.2026 10:06:01
Fed Chair Kevin Warsh's Central Bank Reforms Come With a Significant Unintended Consequence
This has been a year of significant change and milestones on Wall Street. We've watched two legends, Warren Buffett and Tim Cook, step down as CEOs of their respective companies, and seen the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) launch to record highs.
But the biggest change has arguably been Kevin Warsh's ascent to head of the central bank. Since being sworn in on May 22, the historically hawkish Warsh has taken a hardline stance on inflation, ushering in only the fourth interest rate-hiking cycle of the 21st century.
Fed Chair Kevin Warsh may have fundamentally changed the bond market. Image source: Official Federal Reserve Photo.
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