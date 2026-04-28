SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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28.04.2026 13:06:00
Fed Chair Nominee Kevin Warsh Just Threw Jerome Powell Under the Bus and Signaled a Major Shift at the Central Bank
It's the end of an era at America's foremost financial institution, the Federal Reserve. May 15 will mark the final day of Jerome Powell's term as Fed chair and potentially the beginning of Kevin Warsh's term as head of the central bank. It may also signal the start of heightened volatility for the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC).Jerome Powell's last day as Fed chair is rapidly approaching. Image source: Official Federal Reserve Photo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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