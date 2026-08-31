Jackson Financial Aktie
WKN DE: A3CY1L / ISIN: US46817M1071
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31.08.2026 15:37:08
Fed Chair Warsh's Jackson Hole Debut: What He Said, and Didn't Say, About Rate Hikes
New Federal Reserve Chair Kevin Warsh gave the first Jackson Hole Economic Policy Symposium speech of his tenure. While he certainly said a lot, the most important thing is what he didn't say. He provided no forward guidance and no real hint at whether the Fed could hike rates in September.Inflation is still running significantly hotter than the Fed's 2% target, and many of the voting members of the policy-making Federal Open Markets Committee (FOMC) are leaning toward a rate hike before the end of 2026. With that in mind, here's what Warsh said, what he didn't say, and how it could affect investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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