Fed-Chef Powell - Rückkehr zu zwei Prozent Inflation wird wehtun

Washington (Reuters) - US-Notenbankchef Jerome Powell hat die US-Bevölkerung auf Härten im Kampf gegen die Inflation eingestimmt.

"Es wird auch einige Schmerzen mit sich bringen, die Inflation auf zwei Prozent zu senken", sagte Powell am Donnerstag dem Sender Marketplace Radio laut redaktioneller Fassung https://www.marketplace.org/2022/05/12/fed-chair-jerome-powell-controlling-inflation-will-include-some-pain. "Aber am Ende wäre es am schmerzhaftesten, wenn wir dabei versagen würden." Dann könnte sich die Inflation auf einem hohen Niveau festsetzen. "Und das kennen wir." Powell bezeichnete den Kampf gegen die Teuerung als seine wichtigste Aufgabe. Er wiederholte die Erwartung, dass die Notenbank bei den kommenden beiden Sitzungen die Zinsen jeweils um einen halben Prozentpunkt erhöhen wird. Die Verbraucherpreise in den USA lagen im April 8,3 Prozent höher als im Vorjahr.