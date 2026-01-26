HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zinshoffnungen treiben Kurse 26.01.2026 13:04:00

Fed-Entscheid im Fokus: Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank legen zu

Fed-Entscheid im Fokus: Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank legen zu

An Europas nachgebenden Aktienmärkten hat sich zu Wochenbeginn der Bankensektor gut gehalten.

Im schwächeren DAX legten Papiere der Deutsche Bank zeitweise um 1,40 Prozent 33,35 Euro auf zu und Commerzbank um 2,2 Prozent auf 35,15 Euro.

Auch in London, Paris, Madrid und Mailand schlugen sich die Kurse großer Geldhäuser besser als die jeweiligen Leitindizes. Der europäische Bankenindex stand kurz vor einem Hoch seit dem Jahr 2008.

"Die Bankenbranche dürfte im Geschäft mit Aktien, Festverzinsten, Rohstoffen und Währungen weiter stark wachsen", schrieb die Citigroup in einem Ausblick auf die anstehenden Bilanzen. Die Lage an den Kapitalmärkten werde sich 2026 weiter verbessern und das Niveau von vor der großen Finanzkrise 2008/2009 erreichen.

Am Donnerstag lässt sich die Deutsche Bank in die Bücher schauen. Die Erwartungen am Markt dürften groß sein, der Kurs der Aktie stieg zuletzt von einem Tief Mitte November um 18 Prozent und erreichte im neuen Jahr den höchsten Stand seit vielen Jahren.

Noch vor den Geschäftszahlen der Deutschen Bank könnte allerdings die US-Notenbank Fed am Mittwochabend die Branche bewegen. Die Fed wird die Leitzinsen aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger aus Marktsicht dürfte jedoch die Frage nach dem nächsten Fed-Chef sein. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai.

Als Nachfolger gehandelt werden Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, der frühere Notenbanker Kevin Warsh und Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett. Trump hatte zuletzt aber signalisiert, dass er Hassett lieber auf seinem Posten im Weißen Haus belassen wolle.

An den Wettmärkten, wo Spekulanten auf den nächsten Fed-Chef setzen, habe über das Wochenende ein bemerkenswerter Wechsel stattgefunden, merkte Jim Reid von der Deutschen Bank an. Fast die Hälfte der Wetten werde auf Rick Rieder von Blackrock abgeschlossen, ein starker Anstieg seit Freitag.

/bek/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Options-Schock oder Buy-Signal? DroneShield-Aktie bleibt im Fokus der Anleger

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc

mehr Analysen
23.01.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
08.01.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
02.12.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
02.12.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc 14,30 0,99% HSBC Holdings plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen