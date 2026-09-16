Fed-Entscheidung LIVE: Zinserhöhung fast sicher – jetzt entscheidet Warsh über die Märkte

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Heute Abend wird es ernst: Um 20:00 Uhr gibt die US-Notenbank ihre mit Spannung erwartete Zinsentscheidung bekannt – und die Vorzeichen haben sich in den vergangenen Tagen dramatisch verändert. Der Terminmarkt preist inzwischen mit rund 93 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein. Damit würde die Fed den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 Prozent anheben. Noch vor wenigen Wochen galt eine weitere Zinspause als wahrscheinlich. Doch hartnäckige Inflation, ein robuster Arbeitsmarkt und der erneute Ölpreisschock haben das Bild gedreht. Nach zwei schwächeren Tagen an der Wall Street warten Anleger jetzt auf das nächste große Signal.

Die jüngsten Daten liefern Fed-Chef Kevin Warsh Argumente für einen härteren Kurs: Die US-Verbraucherpreise stiegen im August um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Kerninflation zog mit 0,3 Prozent stärker an als erwartet. Gleichzeitig treiben die geopolitischen Spannungen den Ölpreis weiter nach oben – Brent notiert aktuell um 108 Dollar je Barrel. Am Anleihemarkt hat die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeitweise sogar die Marke von fünf Prozent überschritten. Die Kombination aus höheren Energiepreisen, Inflationssorgen und steigenden Renditen erhöht den Druck vor allem auf zinssensitive Technologieaktien.

Doch genau deshalb dürfte heute Abend nicht der Zinsschritt allein über die Richtung der Märkte entscheiden. Besonders wichtig werden die neuen Wirtschaftsprojektionen und der Dot Plot: Signalisiert die Fed nach einer möglichen Zinserhöhung weitere Schritte nach oben? Der Markt hat inzwischen mehrere zusätzliche Anhebungen eingepreist. Umso entscheidender wird die Pressekonferenz von Kevin Warsh ab 20:30 Uhr. Bereits kleine Veränderungen bei seinen Aussagen zu Inflation, Wachstum und dem weiteren Zinskurs könnten heftige Bewegungen bei Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, US-Dollar, Gold und Anleihen auslösen.

Genau diesen entscheidenden Abend begleiten wir live: Ab 20:00 Uhr analysieren wir den Fed-Zinsentscheid, den neuen Dot Plot und die ersten Reaktionen an den Märkten. Ab 20:30 Uhr verfolgen wir die Warsh-Pressekonferenz und ordnen die wichtigsten Aussagen direkt für Anleger und Trader ein. Kommt nach der ersten Zinserhöhung bereits das Signal für den nächsten Schritt – oder bremst Warsh die inzwischen sehr aggressiven Erwartungen des Marktes wieder ein? Im Livetrading sehen wir unmittelbar, welche Antwort die Börse darauf gibt.

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Mittwoch, 16.09.26, 19:50 Uhr





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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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