Fed-Konjunkturbericht - US-Wirtschaft stagniert

(Reuters) - Die US-Wirtschaftstätigkeit hat sich der Notenbank Fed zufolge in den vergangenen Wochen kaum verändert.

Auch die Erwartungen für das künftige Wachstum blieben größtenteils unverändert, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit. Die Erhebung lief bis zum 10. April und fußt auf Umfragen und Interviews in zwölf Bezirken. Das Wachstum am Arbeitsmarkt habe sich etwas abgeschwächt und der Preisanstieg habe sich verlangsamt, hieß es zudem.

Mehrere Fed-Bezirke stellten dem Bericht zufolge zudem fest, dass die Banken ihre Kreditvergabestandards verschärft haben. Grund dafür sei die gestiegene Unsicherheit in der Branche.

