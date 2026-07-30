Fed lässt Zinsen unverändert – Nasdaq-Trade bringt 95 Punkte!

Die Fed lässt die Zinsen unverändert – doch von Ruhe kann an der Wall Street keine Rede sein! Das überraschend deutliche 9:3-Votum zeigt, wie gespalten die US-Notenbank mittlerweile ist. Drei Mitglieder fordern bereits jetzt eine Zinserhöhung, während die Märkte auf jedes Wort der anschließenden Pressekonferenz reagieren.

Im Nasdaq kommt es unmittelbar nach dem Fed-Entscheid zu heftigen Ausschlägen. Zunächst schießt der Technologieindex nach oben, doch die erste Bewegung erweist sich als Fehlsignal. Genau daraus entsteht ein spannendes Live-Trading-Setup: Der Rücklauf zum Ausgangsniveau wird für einen Short-Trade genutzt, der schließlich rund 95 Punkte Gewinn erreicht.

Neben dem Nasdaq steht auch der Dow Jones im Fokus, der deutlich stärker unter Druck gerät. Gleichzeitig belasten schwache Kursentwicklungen bei Tesla, Netflix, Nvidia, SpaceX und Rocket Lab die Stimmung. Drohen nach dem Bruch wichtiger charttechnischer Marken weitere Verluste – oder startet jetzt die nächste Gegenbewegung?

Im Video analysieren Andreas Bernstein und Heiko Behrendt die Fed-Entscheidung live, erklären ihre unterschiedlichen News-Trading-Strategien und zeigen, wie Stop-Loss, Take-Profit und Risikomanagement in extrem volatilen Marktphasen eingesetzt werden. Außerdem geht es um Inflation, mögliche Zinserhöhungen, Gold, Bitcoin und die Frage, welche Signale Anleger und Trader jetzt besonders genau beobachten sollten.

Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Marktanalyse, kein Livetrading und kein wichtiges Börsenereignis verpasst. Schreibt uns außerdem in die Kommentare: Erwartet ihr die nächste Zinserhöhung bereits im September – und wie handelt ihr den Nasdaq nach dem Fed-Entscheid?

Der Startpunkt der nächsten Trader´s Circle Session wird erneut am Donnerstag um 15.15 Uhr zur Wall Street Eröffnung stattfinden. Melde Dich gern hierzu an:

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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