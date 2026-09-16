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16.09.2026 11:04:17
Fed Meeting Will Test Central Bank’s Credibility With Bond Investors
If the Fed opts against raising interest rates on Wednesday, investors will probably increase their forecasts for inflation, injecting new turmoil into the government bond market.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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