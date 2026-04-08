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08.04.2026 20:43:34
Fed Minutes Show Officials in No Rush to Cut as Iran War Scrambled Outlook
The conflict in the Middle East has left the Federal Reserve braced for higher inflation, upending expectations about if officials will restart interest rate cuts.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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