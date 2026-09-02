02.09.2026 16:14:38

Fed-Mitglied Williams sieht Anzeichen für nachlassende Inflation

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, gibt es in den USA Anzeichen für eine geringere Inflation. Die Auswirkungen der Zölle ließen nach und die höheren Energiepreise wirkten sich nicht auf andere Dienstleistungen aus, sagte Williams am Mittwoch in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. "Die jüngsten Daten sind ermutigend". Zudem sei zu beobachten, "dass der Inflationstrend langsam nach unten tendiert, da einige der Auswirkungen der Zölle allmählich in den Hintergrund treten."

Der Chef der New Yorker Fed unterstützte die Entscheidung, die Zinssätze bei der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) im Juli unverändert zu lassen. "Nach der letzten FOMC-Sitzung befinden sich die Zinssätze an einem guten Punkt, um das doppelte Mandat der Zentralbank - Vollbeschäftigung und Preisstabilität - in Einklang zu bringen", sagte Williams. "Wir sammeln derzeit viele Daten und müssen diese neu bewerten", fügte er hinzu. Williams sagte, die größten Inflationstreiber seien nach wie vor Zölle und höhere Energiepreise infolge des Konflikts im Nahen Osten. "Es gibt auch noch einige Auswirkungen der höheren Inflation im Dienstleistungssektor", fügte er hinzu.

Die Fed-Vertreter werden am 15. und 16. September in Washington tagen. Zuvor hatten sie die Leitzinsen in diesem Jahr bei fünf aufeinanderfolgenden Sitzungen unverändert gelassen. Nach Einschätzung von Ökonomen ist eine Leitzinserhöhung im September denkbar. So hatte Notenbankchef Kevin Warsh zuletzt seine Entschlossenheit zur Inflationsbekämpfung erklärt. Williams gilt hingegen als geldpolitische Taube. Er spricht sich also im Zweifel gegen Zinserhöhungen aus./jsl/jkr/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:38 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen