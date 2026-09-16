Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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16.09.2026 23:40:00
Fed rate hike fails to calm troubled markets as Dow falls 600 points. Expect more sharp swings in stocks and bonds.
Fed Chair Kevin Warsh has sent investors a message: When it comes to tamping down inflation, he means business.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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