Fed Screw Works gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fed Screw Works lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fed Screw Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 22,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at