Fed Screw Works präsentierte Quartalsergebnisse

Fed Screw Works hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent auf 26,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at