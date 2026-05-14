Fed Screw Works stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fed Screw Works präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,89 Prozent zurück. Hier wurden 24,9 Millionen USD gegenüber 25,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at