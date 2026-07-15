Konjunkturbericht 15.07.2026 20:58:00

Fed sieht stabile US-Konjunktur vor Zinsentscheidung

Fed sieht stabile US-Konjunktur vor Zinsentscheidung

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in elf ihrer zwölf Distrikte leicht bis moderat erhöht.

Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, meldete ein Distrikt keine Veränderung. Das Wachstumstempo habe in etwa dem des vorherigen Berichtszeitraums entsprochen. Die Konsumausgaben zogen leicht an, doch höhere Preise, insbesondere für Kraftstoff, dämpften die Umsätze in anderen Bereichen. Während der Tourismussektor durch die Besucher der Fußballweltmeisterschaft einen Aufschwung verzeichnete, meldeten Autohändler kaum Veränderungen bei den Verkaufszahlen. Gleichzeitig gaben Verbraucher mehr für Reparaturen aus, um ihre Fahrzeuge länger zu nutzen.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 28. und 29. Juli statt.

Die Preisgetaltung auf dem Markt für Zinstermingeschäfte deutet auf eine Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent hin, dass die Fed den Leitzins bei der Juni-Sitzung konstant hält. Derzeit liegt der Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Der Iran-Krieg hat sowohl bei der Inflation als auch bei der Konjunktur für Unsicherheit gesorgt, doch bislang zeigt sich die US-Wirtschaft relativ stabil.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Federal Reserve hält Leitzins stabil: Keine Anpassung - Zinserhöhungen möglich
Wie erwartet: Britische Notenbank belässt Leitzins unverändert
SNB: Leitzins bleibt wie erwartet bei null Prozent

Bildquelle: tlegend / Shutterstock.com,Mesut Dogan / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen