Fed-Studie stellt erhöhte Rezessionswahrscheinlichkeit fest

Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)--Einem neuen Forschungspapier eines Ökonomen der Federal Reserve zufolge besteht für die US-Wirtschaft in den nächsten ein bis zwei Jahren ein erhöhtes Rezessionsrisiko, da die Ungleichgewichte auf den Märkten für Waren und Dienstleistungen, einschließlich des Arbeitsmarktes, zunehmen.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten vier Quartalen bei etwas mehr als 50 Prozent und die Wahrscheinlichkeit eines Abschwungs in den nächsten zwei Jahren bei zwei Dritteln liegt. Dies geht aus verschiedenen Modellen hervor, die von Michael Kiley, einem leitenden Ökonomen der Zentralbank, in einem Bericht analysiert wurden.

Der Report analysierte vier Variablen, darunter die Arbeitslosenquote, die Inflationsrate, die Differenz zwischen den Renditen von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie die Differenz zwischen den Renditen von kurz- und mittelfristigen Staatsanleihen, um die Risiken einer Rezession abzuschätzen.

In der Vergangenheit sind hohe Inflationsraten und niedrige Arbeitslosenquoten Rezessionen vorausgegangen, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass "solche Entwicklungen Ungleichgewichte (überhitzte Produkt- und Arbeitsmärkte) signalisieren, die sich durch eine wirtschaftliche Kontraktion wieder auflösen können", schrieb Kiley.

June 22, 2022 08:38 ET (12:38 GMT)