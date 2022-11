Fed: US-Wirtschaft kühlt sich zunehmend ab

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft hat sich laut einer Erhebung der US-Notenbank zuletzt schwächer entwickelt. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve heißt, hat die Wirtschaft stagniert oder nur leicht zugelegt und damit im Vergleich zum vorherigen Bericht an Tempo eingebüßt. Die höheren Zinsen und die Inflation belasteten die Aktivität weiterhin. Zudem sei der Pessimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten gestiegen.

Die Verbraucherpreise seien in den meisten Notenbankdistrikten moderat oder stark gestiegen, so die Fed weiter. Der Anstieg der Preise habe sich aber insgesamt etwas verlangsamt dank Verbesserungen in den Lieferketten und einer nachlassenden Nachfrage.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Zinssitzung der Fed findet am 13. und 14. Dezember statt.

In seiner jüngsten Rede hat Fed-Chef Jerome Powell erneut angedeutet, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben wird, vermutlich in kleineren Schritten, aber auf ein höheres Niveau als zuvor erwartet. Für die Sitzung im Dezember zeichnet sich damit eine Zinserhöhung um lediglich 50 Basispunkte ab. Davor hatte die Fed in einer beispiellosen Serie den Leitzins vier Mal in Folge um 75 Punkte erhöht.

WASHINGTON (Dow Jones)