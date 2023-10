Fed-Vize Barr: US-Leitzins "auf oder nahe" richtigem Niveau

Der Zins sei "auf oder nahe" einem Niveau, das ausreichend restriktiv sei, um die Inflation auf das Zwei-Prozent-Ziel der Fed zu senken, sagte er am Montag vor dem Forecasters Club in New York. Vermutlich müssten die Zinsen für einige Zeit hoch bleiben, um das Ziel zu erreichen. Fed-Direktorin Michelle Bowman sagte dagegen auf einer Banken-Konferenz, sie würde eine weitere Anhebung des Leitzinses unterstützen, falls die Inflation zu langsam zurückgeht.

Eine eigentlich mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell brachte dagegen keine neuen Hinweise zum weiteren geldpolitischen Kurs. Er äußerte sich in einer kurzen Eröffnungsrede bei einem Runden Tisch im Bundesstaat Pennsylvania nicht zur aktuellen Geldpolitik oder zu den Wirtschaftsaussichten. Im Kampf gegen die Inflation hat die US-Notenbank Fed die Leitzinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von inzwischen 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht.

(Reuters)