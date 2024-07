Fedbank Financial Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fedbank Financial Services veröffentlichte am 19.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,67 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 4,91 Milliarden INR gegenüber 3,68 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at