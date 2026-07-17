Fedbank Financial Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fedbank Financial Services präsentierte am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,05 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,01 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fedbank Financial Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,70 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at