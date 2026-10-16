Fedbank Financial Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fedbank Financial Services hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,56 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,15 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 7,20 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,36 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at