Fedbank Financial Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fedbank Financial Services lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,69 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,92 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Fedbank Financial Services 6,17 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Fedbank Financial Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,20 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,06 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,45 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 22,27 Milliarden INR ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 9,22 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 13,64 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at