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17.08.2026 06:31:29
Fedders: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Fedders veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fedders ein EPS von 0,820 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Fedders 797,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 846,8 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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