Fedders: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fedders hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,450 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,75 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Fedders ein EPS von 2,54 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,38 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at