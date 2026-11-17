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17.11.2026 06:31:28
Fedders: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Fedders hat am 14.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fedders ein EPS von 0,720 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fedders im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,13 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 612,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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