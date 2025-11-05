Federal A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Federal A stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 286,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at