Federal A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Federal A hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,00 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,75 Prozent auf 306,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 251,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at