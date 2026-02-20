Farmer Mac Aktie
WKN: 938456 / ISIN: US3131483063
|
20.02.2026 17:20:06
Federal Agricultural Mortgage Stock Falls 12% Over Decline In Q4 Earnings
(RTTNews) - Shares of Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) are moving down about 12 percent during Friday morning trading following its fourth-quarter financial results announcement, which saw a decline in profit to $47.9 million from last year's $56.5 million.
The company's shares are currently trading at $153.65 on the New York Stock Exchange, down 12.09 percent. The stock opened at $151.73 and has climbed as high as $165.87 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $151.73 to $212.24.
Net interest income for the quarter increased to $104.5 million from $93.4 million in the prior year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Farmer Mac
|
18.02.26
|Ausblick: Farmer Mac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Farmer Mac präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)