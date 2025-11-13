|
13.11.2025 06:31:28
Federal-Mogul Goetze (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Federal-Mogul Goetze (India) hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,85 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 4,91 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,64 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
